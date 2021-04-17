Волгоградцам предлагают провести выходные в Дубовке. Начиная с 17 апреля, 2 раза в месяц, по субботам Дубовка принимает гостей и туристов.

Как сообщает Туристско-информационный центр Волгограда, во время поездки гостям предложат прогуляться по старым улицам города, посмотреть на купеческие дома, лавки, амбары, а также узнать истории из жизни торгового посада, его жителей.

Туристам предлагают:

Посещение музея.

Старинный дом Крючкова (1887 г.). Пять выставочных залов. Выставки по истории Водянского городища, казачьей и купеческой Дубовке. Уникальная выставка кукол — более 200 кукол в разных техниках.

Старинный дом Крючкова (1887 г.). Пять выставочных залов. Выставки по истории Водянского городища, казачьей и купеческой Дубовке. Уникальная выставка кукол — более 200 кукол в разных техниках. Посещение библиотеки.

Дом-терем Павла Жемарина, богатый интерьер, декоративный камин, сводчатый подвал, легенды и истории семьи Жемариных.

Набережная Волгоградского водохранилища. Бескрайние просторы. Свежий воздух. Комфортабельный парк. Много фотографий.

Дом-терем Павла Жемарина, богатый интерьер, декоративный камин, сводчатый подвал, легенды и истории семьи Жемариных. Набережная Волгоградского водохранилища. Бескрайние просторы. Свежий воздух. Комфортабельный парк. Много фотографий. Прогулка к дубу-патриарху в гости к Старичку-Дубовичку.

Интерактивная детская площадка. Много эмоций, позитива и фото.

Участие в мастер-классах от ремесленной мастерской «Творческий посадъ».

Приобретение сувениров в сувенирных лавках.

Погружение в посадскую культуру.

Посещение сыроварни и дубовских виноделен, знакомство с гастрономией в дубовских кафе, закупка свежайших «Вкусняшек из Дубовки».

Посещение дубовских храмов, экскурсии.

При этом каждый участник проекта сможет самостоятельно выбрать маршрут посещений, в этом вам помогут специалисты «Дубовского офиса туризма» и волонтеры гостеприимства Дубовского района.

Все подробности можно узнать по телефонам: +79375625885, +79047524232