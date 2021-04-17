В день проведения футбольного матча на стадионе «Волгоград Арена» городская электричка будет делать дополнительную остановку на Мамаевом Кургане.

Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», ля удобства футбольных болельщиков 17 апреля городская электричка № 6708/6707 Шпалопропитка – Аэропорт сделает дополнительную остановку на остановочном пункте Мамаев Курган.

Поезд отправится со станции Шпалопропитка в 14:08 и прибудет на остановочный пункт Мамаев Курган в 15:06. На конечный остановочный пункт Аэропорт поезд прибудет в 15:36.