12 апреля отмечается «Международный день полёта человека в космос». В этот день в 1961 году состоялся первый в мире полёт человека в космос, осуществлённый Юрием Гагариным на советском космическом корабле «Восток».

Решение о памятной дате «Международный день полёта человека в космос» принято на 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Пункт 50 повестки дня — Международное сотрудничество в использовании космического пространства в мирных целях) 7 апреля 2011 года.

Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полёт в космическое пространство. Ракета-носитель «Восток» с кораблём «Восток-1», на борту которого находился Гагарин, была запущена с космодрома Байконур, расположенного в Кызыл-Ординской области Казахстана. После 108 минут полёта Гагарин успешно приземлился в Саратовской области, неподалёку от Энгельса.

Первый космический полёт вызвал большой интерес во всём мире, а сам Юрий Гагарин превратился в мировую знаменитость. По приглашениям зарубежных правительств и общественных организаций он посетил около 30 стран. Также у первого космонавта было много поездок и внутри Советского Союза. В последующие годы Гагарин вёл большую общественно-политическую работу, окончил Военно-воздушную инженерную академию имени профессора Н. Е. Жуковского, работал в Центре подготовки космонавтов и готовился к новому полёту в космос.

27 марта 1968 года Юрий Гагарин погиб в авиационной катастрофе вблизи деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области, выполняя учебный полёт на самолёте МиГ-15УТИ под руководством опытного инструктора В. С. Серёгина. Причины и обстоятельства авиакатастрофы остаются не вполне выясненными до сегодняшнего дня.

Справка: Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934, Клушино, Гжатский (ныне Гагаринский) район, Западная область (ныне — Смоленская область), СССР. Лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия ряда государств, почётный гражданин многих российских и зарубежных городов. Полковник ВВС СССР (1963), военный лётчик 1-го класса, заслуженный мастер спорта СССР (1961), член ЦК ВЛКСМ, депутат Верховного Совета СССР 7-го и 8-го созывов.

Материал из Википедии — свободной энциклопедии