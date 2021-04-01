В день проведения футбольного матча на стадионе «Волгоград Арена» для перевозки футбольных болельщиков будут назначены дополнительные городские электрички.

Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», дополнительные электрички выйдут на маршрут 1 мая. Для удобства в расписание вводятся следующие электрички:

— № 6328 Шпалопропитка — Краснооктябрьская отправлением со ст. Шпалопропитка в 12:10, прибытием на о.п. Мамаев Курган в 13:19, прибытием на конечную ст. Краснооктябрьская в 13:26;

— № 6329 Краснооктябрьская – Шпалопропитка отправлением со ст. Краснооктябрьская в 16:14, отправлением с о.п. Мамаев Курган в 16:24, прибытием на конечную ст. Шпалопропитка в 17:30.