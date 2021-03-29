В регионе впервые объявлен конкурс туристских проектов для детей, по итогам которого будут отобраны лучшие туристские маршруты и программы детского отдыха.

В конкурсе представлено три номинации: «Лучший детский туристский маршрут», «Лучшая программа детского отдыха» (программы тематического детского отдыха на базе ДОЛ) и «Лучшая программа в сфере событийного туризма», Заявки принимаются с 26 марта по 25 апреля 2021 года.

Финалистов определят до 15 мая 2021 года. Торжественная церемония награждения победителей состоится в мае текущего года в период проведения «Недели туризма в Волгоградской области 2021».

Организаторами конкурса выступает Региональное отделение Проектного офиса по развитию детского туризма ЮФО РСТ и комитет по развитию туризма Волгоградской области.

К участию в конкурсе приглашаются организации, индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации.

Подробнее с условиями проведения конкурса можно ознакомиться на сайте ГАУ ВО «Агентство развития туризма» в разделе «Конкурсы»: http://turizm-volgograd.ru/