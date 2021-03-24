Родителей будущих студентов приглашают на бесплатный мастер-класс «Как помочь ребенку поступить в вуз?», организатором которого выступает Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ).

Во время мероприятий для родителей, дети которых оканчивают школы или средние специальные учебные заведения в 2021 году, будут проводиться обучающие собрания.

Посетив бесплатный мастер-класс «Как помочь ребенку поступить в вуз?», родители выпускников узнают обо всех изменениях в правилах приема в вузы в 2021 году, получат квалифицированные ответы на все вопросы о тонкостях приемной кампании этого года, смогут лично задать вопросы, касающиеся учебных программ и направлений, деканам факультетов Волгоградского политеха.

Встреча состоится 3 апреля (суббота) в 11:00 часов в актовом зале главного корпуса ВолгГТУ, расположенном по адресу: Волгоград, проспект им. Ленина, 28.

К участию приглашаются все желающие.