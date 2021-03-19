Музей Машкова приглашает посетить необычную выставку-акцию «Трогательный зоопарк», которая позволит посетителям с нарушениями зрения познакомиться с предметами народной культуры через тактильное взаимодействие.

Как сообщает пресс-служба музея, экспонаты выставки выполнены из различных материалов в техниках, применяемых народными мастерами. Дерево, керамика, ткань, металл, лоза по-разному воплощают характер живого существа. Но это не просто животные. В народной культуре звери были связаны с могущественными стихиями, служили оберегами.

Незрячие и слабовидящие посетители могут ощутить фактуру, плотность материала, понять форму того или иного экспоната.

Выставка интересна посетителям и без нарушения зрения. Надев специальные очки, они также смогут погрузиться в мир тактильных ощущений, далекий от их повседневного опыта, и понять, как «видят» мир и предметы вокруг себя незрячие люди. Организаторы верят, что выставка будет способствовать повышению эмпатии в культурной среде и развитию общества равных возможностей в России.

Выставка будет работать в выставочном зале (ул. им. маршала Чуйкова, д.37) до 31 марта 2021.