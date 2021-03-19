Билайн и коммуникационная группа АДВ объявили о новом наборе в венчурную студию ADV LaunchPad. Заявки принимаются до 28 марта. Как и в предыдущих наборах, компании фокусируются на стартапах на стадии идеи.

В партнерстве с Билайн АДВ профинансирует проекты на сумму более 60 млн рублей. Венчурная студия Launchpad будет развивать направления интеграции маркетинговых продуктов для клиентов группы АДВ и рынка в целом. Сегодня благодаря инвестициям АДВ и Билайн на рынке успешно работают несколько компаний в сегментах креатива, аналитики, рекламных технологий. В прошлом году студия Launchpad получила более 700 заявок от потенциально перспективных стартапов. В этом году студия планирует профинансировать порядка 15 проектов.

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