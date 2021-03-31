Новую программу «Выходные в Царицыне» представляет своим гостям Волгоградский областной краеведческий музей. Мероприятия в рамках проекта будут проходить еженедельно по выходным в апреле. Гостям предложат поближе узнать историю нашего города, раскрыть тайны старинных домов Волгограда, погрузиться в атмосферу купеческого Царицына, а также взглянуть на уникальные артефакты в старейшем музее региона.

Как сообщает пресс-служба музея, в первые выходные дни апреля гостей музея ждет увлекательная программа. 2 апреля в 16:00 начнется пешеходная экскурсия «Царицын купеческий». Во время экскурсии гости смогут посетить настоящие «островки» старого Царицына, затерянные в центре современного Волгограда и увидеть неповторимые по своей архитектуре купеческие особняки.

3 апреля в 11:00 в музее пройдет театрализованная экскурсия «Купеческая лавка в Царицыне». Посетители узнают, что можно было купить в торговой лавке 100 лет назад: от привезенных из Франции уникальных вееров, духов, предметов дамского туалета, до элитного черного чая, фарфора, любопытных интерьерных аксессуаров.

3 апреля в 15:00 музей приглашает детей в возрасте от 8 до 12 лет на увлекательный квест «Сокровища, которых нет на карте». В доме царицынского купца Репникова сохранилась карта с изображением зданий Земской управы и Волжско-Камского коммерческого банка. На карте много странных знаков, пометок, указывающих на спрятанные сокровища. Чтобы разгадать секреты царицынской карты и найти старинный клад, нужна помощь профессиональных детективов, любителей древних тайн.

3 и 4 апреля в 16:00 музей приглашает на пешеходную экскурсию «Ступени истории» с подъемом на смотровую площадку здания бывшей пожарной каланчи «Первой пожарной части города Царицына». Экскурсанты пройдут по улице Успенской (ул. Ленина), перейдут Скорбященскую площадь и подойдут к зданию «Первой пожарной части города Царицына». Поднявшись по винтовой лестнице на смотровую площадку каланчи, гости увидят, как в современность вплелись исторические здания времен Царицына – Сталинграда. Перед ними откроется красивая панорама нашего города.

Справки и запись на экскурсии по телефонам: (8442) 38–84-39, (8442) 38-84-37. Соблюдается масочный режим.