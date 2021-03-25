Акция «Час земли» состоится 27 марта с 20:30 до 21:30. В это время жителей региона призывают на один час выключить свет.

Эта акция, организованная всемирным фондом дикой природы, проводится не первый год. Населению планеты предлагается на один час выключить свет в знак привлечения внимания к экологическим проблемам нашей планеты.

Как сообщает комитет сельского хозяйства Волгоградской области, предприятия и организации Волгоградской области, в том числе в сфере агропромышленного комплекса, а также граждан, просят с 20:30 до 21:30 обеспечить отключение внешней подсветки зданий и архитектурных сооружений, по возможности ограничить использование электроэнергии. Это первый шаг к решению важнейших экологических проблем изменения климата, светового загрязнения и других.