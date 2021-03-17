В музее-заповеднике «Старая Сарепта» открылась выставка фотографий Алины Урусовой «Удивительное рядом. Животный мир острова Сарпинский». Выставка начала свою работу 12 марта в немецкой библиотеке музея.

Как сообщает пресс-служба музея, на выставке можно увидеть фотографии птиц и животных, обитающих на острове Сарпинский – самом крупном речном острове Европы. На Сарпинском расположено около 20 озер, а орнитологический комплекс острова насчитывает не менее 180 видов птиц. В 1996 году он внесен в список потенциальных важнейших орнитологических территорий РФ международного значения.

Автор фотовыставки Алина Урусова обучается в магистратуре в Волгоградском государственном университете на кафедре биологии и планирует стать орнитологом, чтобы продолжить изучение птиц. Ее фотографии рассказывают об обычных и о редких животных и птицах острова Сарпинский. Фотографии Алины Урусовой печатали в журналах «Вокруг света» и Geo, а сама студентка многократно становилась финалисткой различных фотоконкурсов: Международного конкурса «Золотая черепаха», конкурса «Дикая природа России», организованном National Geographic, конкурса «Птицы России», проводимого Русским Географическим Обществом и других.

Фотовыставка будет экспонироваться до 31.03.2021 г.

Возраст: 6+.

Справки по телефонам: 67-33-02, 8-927-511-67-49.