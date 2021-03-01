В течении неделе желающие смогут принять участие в общественных обсуждениях по отбору парков, скверов и улиц, которые волгоградцы хотят видеть обновленными в 2022 году. Десять из них, набравшие наибольшее количество голосов, будут вынесены на рейтинговое голосование, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая на всероссийской онлайн платформе. Те территории, которые наберут наибольшее количество баллов в ходе рейтингового голосования, будут благоустроены в первую очередь.

По данным городской администрации, всего в предварительном отборе, который пройдет с 1 по 8 марта, принимает участие тридцать объектов. Перечень общественных пространств составлен на основании запросов горожан. Принять участие в общественных обсуждениях может любой желающий, одновременно проголосовать можно за три различных пункта. Раздел для голосования будет размещен на сайте администрации города в понедельник, 1 марта.