Две весенние ярмарки товаров ручной работы будут проходить в Волгограде. На ярмарках можно будет приобрести необычные подарки к Международному женскому дню.

Как сообщает РИАЦ, ярмарка Market-fest, будет работать в ТРЦ «Акварель». Тут можно приобрести мыльные букеты, носки с забавными надписями и рисунками, шапки, шарфы, перчатки, палантины, авторские коллекционные куклы из фарфора, украшения, шоколадные десерты и многое другое.

Также на ярмарке будет представлен натуральный мед, огромный ассортимент чая, а также всевозможные приятные сувениры, кигуруми, мягкие игрушки, кожаные изделия, обложки для документов, изделия из бисера и обереги.

Ярмарка открыта ежедневно до 8 марта с 10:00 до 22:00, вход «Волга», 1-й этаж.

Еще одна весенняя ярмарка — «О! Маркет» будет работать 6,7 и 8 марта с 12:00 до 21:00 в Ворошиловском районе в кинотеатре «Киномакс». Более 40 производителей представят на ярмарке свою авторскую продукцию. А именно тут можно будет найти слаймы, ароматические свечи, ежедневники, открытки, различные украшения, вязаные вещи для самых маленьких и взрослых, предметы интерьера и игрушки. Также здесь можно будет приобрести цветы, декоративные растения, косметику и многое другое.

Предпраздничную атмосферу на площадке будут создавать ди-джей и ведущий.