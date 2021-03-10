Волгоградский планетарий представит гостям новую познавательную программу «Приглашение в планетарий», посвященную Международному дню планетариев. В 2021 году праздник выпадает на 14 марта.

По данным комитета культура Волгоградской области, во время программы, которая состоится 14 марта в 16:00, можно будет узнать об истории создания планетариев, их устройстве, познакомиться с самыми интересными и необычными планетариями мира. Особенно подробно расскажут о волгоградском Звёздном доме, где есть действующая обсерватория с качественным, большим телескопом.

Программа «Приглашение в планетарий» – это отличная возможность для тех, кто давно мечтал поближе познакомиться с Волгоградским планетарием. Приобрести билеты можно перед началом сеанса или онлайн по ссылке. Справки по телефону 8(8442)24-18-80.