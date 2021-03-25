Волгоградский областной краеведческий музей запускает конкурс декоративно-прикладного искусства «Пасхальный сувенир», участниками которого могут стать все желающие.

Основными задачами и целями конкурса являются: возрождение и сохранение культурных традиций изготовления работ декоративно – прикладного искусства пасхальной тематики поделок своими руками, создание условий для самовыражения участников конкурса, содействие развитию творческих способностей личности, а также приобщение к музейно-выставочной деятельности через декоративно-прикладное искусство.

Конкурс проводится в трех номинациях:

— имитация пасхального яйца;

— имитация пасхи или пасхального кулича;

— рисунок на пасхальную тематику.

Материал и техника исполнения работ свободная. Не принимаются к участию работы из натуральных пищевых продуктов. Работы могут быть выполнены индивидуально или коллективно. Дети могут выполнить работы вместе с родителями.

Прием работ осуществляется с 29 марта 2021 г. по 30 апреля 2021 г. по адресу: 400131, г. Волгоград, проспект имени В.И. Ленина, д. 7, кабинеты 10; понедельник — пятница с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00.

Подробнее о Конкурсе в ПОЛОЖЕНИИ

К каждой работе в обязательном порядке следует приложить заявку участника конкурса (см. Приложение 1) и этикетку по образцу (см. Приложение 2).