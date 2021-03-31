«Концессии водоснабжения» завершили замену трубопроводов перед благоустройством парковой зоны по ул. Дзержинского в Тракторозаводском районе. Трубопроводы были проложены в 1970-х годах и достигли своего предельного износа, поэтому муниципалитет и концессии синхронизировали работы по замене коммуникаций и преображению общественного пространства. Переключение на новые коммуникации повысит надежность водоснабжения у 7500 абонентов.

В рамках первого этапа в 2020 году «Концессии водоснабжения» выполнили перекладку сетей к объекту культурного наследия — зданию Дворца культуры Тракторозаводского района: бригады заменили 319 метров водопровода и 272 метра трубопровода канализации. В текущем году компания переложила еще 310 метров сетей водоснабжения и 118 метров сетей водоотведения в зеленой зоне по ул. Дзержинского, 11-19. Обновление трубопроводов позволит сохранить последующее благоустройство на долгие годы, а также повысить качество услуг для 7500 жителей.

В рамках третьего этапа планируется выполнить замену еще 1200 метров водопровода и 850 метров канализации по ул. Дзержинского, 2-22. Эти коммуникации обслуживают близлежащие многоквартирные дома, где проживают более 4000 волгоградцев.

Срок службы новых трубопроводов составляет более 50 лет.

Замена сетей водоснабжения и канализации проводится как подготовительный этап перед обновлением парковой территории. Новый этап благоустройства охватит участок пешеходной зоны между ДК и домом по адресу ул. Дзержинского, 24. Здесь вместо старого асфальтового покрытия будет уложено порядка четырех тысяч квадратных метров тротуарной плитки, проложен поливочный водопровод, проведено озеленение с устройством порядка 2,3 тысячи квадратных метров газона. Также специалисты установят скамейки и смонтируют систему наружного освещения. По окончании работ общая площадь обновленного в 2020-2021 годах паркового пространства составит уже 23 тысячи квадратных метров.

Для переключения на новые коммуникации с 06.00 до 23.30 1 апреля 2021 г. будет временно приостановлено водоснабжение следующих жилых домов:

— ул. Брюсова, 5, 6, 8, 8а, 9

— ул. Дегтярева, 21, 25, 31, 33, 35, 37, 39

— ул. Дзержинского, 17-38

— ул. Жолудева, 2

— ул. Коцубинского, 1-15

— пер. Новослободский, 1-5

— ул. Оскольская, 1-19

— пр. Саперная, 1-17

— пер. Часовой, 1-8

— ул. Шурухина, 13, 32

На время выполнения работ будет организован подвоз воды. С графиком подвоза воды можно ознакомиться на главной странице сайта компании investvoda.ru. Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать по телефону Контакт-центра 99-67-96.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.