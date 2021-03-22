На юге региона 20 марта стартовал весенний сезон охоты на водоплавающую дичь.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области информируется, весенняя охота на водоплавающую дичь (селезней уток, гусей, за исключением серых) и боровую дичь в охотничьих угодьях открывается в южных районах области, на территории охотничьих угодий Быковского, Городищенского, Калачевского, Котельниковского, Ленинского, Николаевского, Октябрьского, Палласовского, Светлоярского, Среднеахтубинского, Суровикинского, Чернышковского районов Волгоградской области.

По северу региона традиционно весенняя охота на пернатых начинается на неделю позднее, 27 марта. Продлится охотничий сезон в южных районах до 29 марта, в северных — до 5 апреля. При этом добывать селезней уток из укрытия с использованием живых подсадных (манных) уток с момента открытия можно в течение 30 календарных дней, то есть до 18 и 25 апреля соответственно.