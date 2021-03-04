Уже до конца текущего года в ЖК «Долина» Советского района Волгограда появится новая дорога. Работы по её строительству уже стартовали. На данный момент специалисты начали подготовку к возведению новой дороги, которая свяжет улицы Родниковая и Добрушина. Начать строительство нового дорожно-транспортного объекта позволило участие региона в программе «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда».

Как сообщает областная администрация, сейчас на объекте ведется разработка грунта под устройство основания, а также монтируются колодцы новой ливневой канализации. Следующий этап — устройство насыпи и укладка двух слоев дорожной одежды. Добавим, в жилом комплексе также планируется строительство еще одой транспортной артерии в границах улиц Тюленева и улицы №10. Оба проекта будут завершены до конца года.