На улицах города уже стартовали весенние уборочные работы. Во время уборки специалисты производят очистку и вывоз песчано-грунтовых наносов в круглосуточном режиме.

Значительная часть работ выполняется в ночное время, чтобы не препятствовать движению транспорта. В дневные часы ведется обработка и очистка тротуаров и второстепенных дорог с низкой интенсивностью движения, а также мойка дорожных ограждений и остановочных павильонов.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на первом этапе уборки остатки песка и грунта счищаются с проезжей части к обочинам механическим способом. Затем вручную и с помощью средств малой механизации они собираются для последующего вывоза. В среднем за сутки с улиц вывозится от 100 до 500 тонн песка и земли. На заключительном этапе покрытие дороги и тротуары очищают от дорожной пыли с помощью тракторов — щеток и вакуумных уборочных машин. Влажная обработка проезжей части с использованием поливомоечной техники будет производиться исходя из погодных условий.

Уборка городских улиц и дорог продолжится в течение всего весеннего периода. В связи с этим муниципальные службы убедительно просят водителей не бросать автомобили вдоль обочин, чтобы дать возможность спецтехнике качественно очистить дорожное полотно по всей ширине и не возвращаться на уже очищенные участки дорог для окончания уборки.