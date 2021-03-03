Уже на этой неделе с 5 марта стартует сезон весенней речной навигации. Как сообщает РИАЦ со ссылкой на городскую администрацию, первым заработает маршрут «Волгоград – Культбаза». Пассажиров будет перевозить теплоход ОМ-153 с закрытой палубой и пассажировместимостью до 300 человек.

Теплоход будет ходить 4 дня в неделю — по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Время отправки от Речного вокзала — в 08:15 и в 15:30, в обратном направлении — в 09:30 и в 16:40. Речной трамвай будет совершать промежуточную остановку на остановочном пункте «Щучий проран».

Актуальное расписание можно найти на сайте ООО «Пассажирский порт Волгограда».

Добавим, что наряду с возобновлением сезонных маршрутов в Волгограде продолжает работу круглогодичный речной маршрут «Руднева – Сарпинский». Специально подготовленный к работе в зимних условиях теплоход ОМ-152 совершает ежедневно пять рейсов в обоих направлениях.