В течение месяца в Волгограде будут проходить работы по благоустройству города, включая уборку придомовых территории и высадку деревьев. Начиная с 29 марта и по 30 апреля по всему городу предстоит после зимы навести порядок на общественных территориях.

По данным городской администрации, во время работы будут высажены более 500 деревьев и кустарников, вымыты и покрашены скамейки и урны в парках, турникетные ограждения, облагорожены памятные места.

Основные работы в парках, скверах, пешеходных зонах областного центра будут выполняться муниципальными службами. За порядок во дворах многоквартирных домов отвечают управляющие организации. Активное участие в субботниках и санитарных часах примут сотрудники промышленных и муниципальных предприятий, коллективы коммерческих организаций, высших и средних учебных заведений, а также ТОСы и уличные комитеты в части наведении порядка на закрепленных территориях.

Кроме того, в течение месячника будет организован общегородской субботник, в рамках которого к уборке городских территорий могут подключиться все неравнодушные волгоградцы — субботник пройдёт 24 апреля 2021 года. Во избежание распространения коронавирусной инфекции мероприятие будет проводиться в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических служб.