Волгоградцев приглашают принять участие в фестивале литературной фантастики «Волгакон». Одной из площадок проведения фестиваля станет Волгоградская областная библиотека для молодежи. Фестиваль будет проходить одновременно в очном и дистанционном форматах три дня – с 26 по 28 марта.

Как сообщает комитет культуры Волгоградской области, проект литературного фестиваля «Волгакон», поддержанный Федеральным агентством по делам молодёжи, направлен на повышение уровня знаний молодных людей о фантастике как культурном явлении. Среди задач фестиваля – обучение молодежи основам литературного творчества, оказание поддержки в реализации их творческого потенциала и установлении взаимодействия с творческими и досуговыми объединениями Волгограда.

Гости смогут посетить 8 площадок, в рамках которых будут охвачены все связанные с фантастикой темы: лекции по теории жанра, мастер-классы по созданию фантастических произведений, презентации литературных клубов и творческих объединений, демонстрация настольных игр и косплей, презентация книг и беседы с писателями-фантастами, а также многое другое.

27 марта библиотека для молодежи ждёт гостей, чтобы представить им ряд ярких мероприятий: видеодоклад «Ролевое движение и современность», костюмированное шоу с выступлением косплееров, танцоров, музыкантов, квест по фэндому «Игра престолов», презентацию настольных игр.

Подать заявку на посещение фестиваля можно по ссылке.