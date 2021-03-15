Уже на этой неделе будут отмечать 7-летнюю годовщину воссоединения России и Крыма. В Волгограде к этому событию подготовили 25 праздничных мероприятий, большинство из которых пройдет в онлайн-формате.

Как сообщает РИАЦ, в основном это будут онлайн-конкурсы, викторины и онлайн-путешествия. Так, на сайте Детско-юношеский центр Волгограда уже стартовал тематический городской конкурс для школьников по изобразительному искусству.

С 15 по 18 марта комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда на своей странице в ВКонтакте будет проводить онлайн-викторину «Таврика – Таврида — Крым».

С 16 по 19 марта централизованная система городских библиотек проведет онлайн-путешествия по Крыму и лекции о полуострове.

16 марта в детской школе искусств №8 состоится концерт с говорящим названием — «Моя Россия».

Мероприятия офлайн-формата пройдут 18 марта. В этот день в сквере Саши Филиппова будет организована акция «Россия-Крым! Мы вместе!», а на площадке перед ДК Тракторозаводского района одноименный праздничный концерт.