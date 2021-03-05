В каждом районе в самых проходимых местах уже развернулась масштабная торговля цветами. К Международному женскому дню в Волгограде открыты почти 90 точек по торговле цветами.

Как сообщает городская администрация, все места соответствуют необходимым условиям и требованиям к размещению нестационарных объектов, прежде всего, в вопросах безопасности и удобства для горожан. Учитывая запросы горожан и предпринимателей, в текущем году муниципалитет увеличил количество мест, предназначенных для торговли цветами.

В Центральном районе на ул. Советской рядом с «Аллеей» Центрального рынка уже открылась традиционная цветочная ярмарка. В Ворошиловском районе площадка для ведения праздничной торговли организована на ул. Рабоче-Крестьянской рядом с Ворошиловским рынком.

По нижеуказанным адресам горожане смогут приобрести цветы:

Тракторозаводский район:

1. Ул. Николая Отрады, у дома №17

2. Ул. Николая Отрады, у дома №20

3. Ул. Николая Отрады, у дома №20

4. У пересечения ул. им. Николая Отрады и ул. им. Академика Богомольца

5. У пересечения ул. им. Николая Отрады и ул. им. Академика Богомольца

6. У пересечения ул. им. Николая Отрады и ул. им. Академика Богомольца

7. ул. им. Менжинского, у дома №11

8. ул. им. Менжинского, у дома №11

9. ул. им. Менжинского, у дома №11

Краснооктябрьский район:

10. ул. 39-й Гвардейской, у дома 20а

11. ул. 39-й Гвардейской, у дома №24

12. ул. Библотечная, у дома №16

13. ул. им. генерала Штеменко, у дома 44

14. ул. им. генерала Штеменко, у дома 44

15. ул. им. генерала Штеменко, у дома 44

16. ул. им. генерала Штеменко, у дома 44

17. пересечение ул. им. маршала Еременко и ул. им. генерала Штеменко

18. пересечение ул. им. маршала Еременко и ул. им. генерала Штеменко

19. пересечение ул. им. маршала Еременко и ул. им. генерала Штеменко

20. ул. им. генерала Штеменко, у дома 44

21. ул. им. генерала Штеменко, у дома 44

22. ул. им. генерала Штеменко, у дома 44

23. пересечение ул. им. маршала Еременко и пр. Металлургов

24. пересечение ул. им. маршала Еременко и пр. Металлургов

25. ул. им. Германа Титова, у дома 38

26. ул. им. Германа Титова, у дома 38

27. ул. им. Германа Титова, у дома 38

28. ул. им. Германа Титова, у дома 38

Дзержинский район:

29. ул. 8-й Воздушной Армии, у дома №34

30. 8-й Воздушной Армии, у дома №58

31. ул. 8-й Воздушной Армии, напротив дома № 40

32. ул. 8-й Воздушной Армии, напротив дома № 40

33. ул. 8-й Воздушной Армии, напротив дома № 40

34. ул.51-й Гвардейской, напротив дома № 19

35. на пересечении ул. Новодвинской, и пр-та им. Маршала Жукова

36. ул.им.Полоненко, у дома №59

37. ул.Раздольная, у дома №1а

38. ул. Краснополянская, у дома №14

Центральный район:

39. Ул. им. Ткачева, напротив дома № 11

40. Ул. им. Ткачева,напротив дома № 11

41. ул. им.Ткачева, у дома №3

42. площадка напротив магазина «Суперман» по ул. Советской

Ворошиловский район:

43. ул. Елецкая, у дома №9

44. ул. Елецкая, у здания №11а

45. ул. Елецкая, у здания №11а

46. ул. им. Елисеева, у здания №13

47. ул. Кузнецкая, у здания №73

Советский район:

48. пр-кт Университетский, вблизи дома № 90

49. пр-кт Университетский, вблизи дома № 74

50. пр-кт Университетский, вблизи дома № 69

51. пр-кт Университетский, вблизи дома № 69

52. пр-кт Университетский, остановка Нефтяной техникум, по направлению в Кировский район

53. пр-кт Университетский, остановка Нефтяной техникум, по направлению в Центральный район

54. пр-кт Университетский, вблизи дома № 47

55. пр-кт Университетский, вблизи дома № 23

56. пр-кт Университетский, вблизи дома № 23

57. ул. Казахская, вблизи дома № 28

58. ул. Казахская, вблизи дома № 8

59. ул. Туркменская, вблизи дома № 17

60. р.п. Горьковский, вблизи дома № 5 по ул. В. Терешковой

61. р.п. Горьковский, вблизи дома № 166б по ул. Волгоградской

62. ул. Туркменская, вблизи дома № 19 (3 места)

63. ул. Туркменская, вблизи дома № 19

64. ул. Туркменская, вблизи дома № 19

65. пр-кт Университетский, вблизи дома № 69 (5 мест)

66. пр-кт Университетский, вблизи дома № 69

67. пр-кт Университетский, вблизи дома № 69

68. пр-кт Университетский, вблизи дома № 69

69. пр-кт Университетский, вблизи дома № 69

70. пр-кт Университетский, вблизи дома № 95

71. пр-кт Университетский, вблизи дома № 95

Кировский район:

72. ул. ул. 64-й Армии, у жилого дома № 59

73. ул. им. Курчатова, у жилого дома № 18

74. ул. Колосовая, у дома 4

75. ул. Колосовая, у дома 4

76. ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «Энергоколледж»

77. ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «Авангард»»

78. ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «107 школа»»

79. ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «107 школа»»

80. ул. Колосовая, у автобусной остановки «Лавровая»»

81. ул. 64-й Армии, у жилого дома N 111

82. ул. 64-й Армии, у дома 125А

83. ул. 64-й Армии, у жилого дома № 85

Красноармейский район:

84. Проспект Героев Сталинграда, у рынка «Юбилейный»

85. Проспект Героев Сталинграда (торговая галерея рядом с ВДСК)

86. ул. 40 лет ВЛКСМ, у дома №5

87. Проспект Героев Сталинграда, у дома №39

88. Проспект Героев Сталинграда, у дома №48