Волгоградцы могут сдать ненужные вещи для вторичного использования. Подобный сервис запустили в ТРЦ «Акварель». Вещи принимают на парковке торгового центра. Волгоградцам предлагают сдать одежду, обувь и ветошь в специальный зелёный контейнер, и пусть они приносят пользу другим.

ЧТО МОЖНО СДАВАТЬ:

— новую одежду для взрослых и детей

— ношеную чистую одежду для взрослых и детей

— ветошь

— чистую обувь для взрослых и детей, пригодную для носки

Внимание: если вы решили принести нижнее бельё, колготки или носки, то, пожалуйста, обратите внимание, что эти вещи мы принимаем исключительно новые и с этикеткой.

⛔ ЧТО НЕЛЬЗЯ СДАВАТЬ:

— ношеное нижнее бельё, колготки и носки

— грязную одежду

— грязную или поврежденную обувь

Внимание: вещи из запрещенного списка будут сортироваться как мусор, так как эта категория вещей не подлежит повторному использованию.

По мере накопления вещи отсортировываются и передаются для вторичного использования по двум направлениям: «помощь людям», «помощь животным».

Все вещи в хорошем состоянии будут распределяться по благотворительным фондам Волгограда и области через партнерского оператора.

Вся ветошь — в волгоградский приют для кошек и собак «Хвостатый дом» и хосписы Волгограда.

Место: парковка ТРЦ «Акварель»: Волгоград, пр-т Университетский, 107, сектор К (рядом с кольцом ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ).

Режим работы: с 8.00 до 23.00.