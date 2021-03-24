В скором времени будет определен подрядчик для проведения работ по благоустройство территорий возле школ. Конкурс по отбору подрядчика уже стартовал. В общей сложности строителям необходимо благоустроить территорию площадью свыше 7,5 тыс. кв. метров.

По данным РИАЦ, согласно проектам, подрядной организации предстоит провести восстановление пешеходных дорожек и асфальтового покрытия перед образовательными учреждениями, а также замену бордюров.

В настоящее время разыгрывается право обновления участка МОУ СШ №93 в Советском районе Волгограда. Кроме того, на днях должны быть размещены ещё девять лотов, в числе которых объекты на территории: средней школы с углублённым изучением отдельных предметов №94 в Тракторозаводском районе, школы №95 в Краснооктябрьском районе, лицея №9 в Дзержинском районе, школы №7 в Центральном районе, гимназии №5 в Ворошиловском районе, школ №56 и № 110 в Кировском, а также школы № 75 и гимназии № 8 в Красноармейском районе Волгограда.

К претендентам на государственный подряд предъявляют высокие требования: все работы должны быть выполнены качественно и в срок, а гарантия не может составлять менее пяти лет со дня сдачи объекта.