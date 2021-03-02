В 2021 и 2022 годах в регионе планируются работы по замене 1931 лифта в Волгограде, Волжском, Камышине. Первые 20 лифтов в семи многоэтажках областного центра уже установлены.

Как сообщает УНО «Региональный фонд капремонта», в 2020 году в рамках региональной программы капремонта в Волгоградской области был стопроцентно выполнен план по замене 204 лифтов в 54 многоэтажках. В 2021 году будут заменены 616 единиц лифтового оборудования в 167 многоквартирных домах – соответствующие договоры подписаны, в семи МКД 20 подъемников уже заменены.

Помимо этого, специалисты регоператора заключили контракты на замену еще 1315 лифтов в 390 высотных домах Волгоградского региона уже по плану 2022 года. Таким образом, на текущий момент законтрактованы работы по установке 1931 новых лифтов.