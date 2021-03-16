Для отопления социально-значимых учреждений в текущем году возведут восемь автономных газовых котельных. Строительство будет вестись в семи населенных пунктов Волгоградской области.

По данным областной администрации, новые котельные будут построены в Ленинском районе в селах Царёв и Маляевка. Они будут отвечать за отопление детских садов, школы и местного клуба.

Помимо этого, в Волгоградской области автономные источники теплоснабжения, работающие на голубом топливе, делают для новых объектов, возводимых по нацпроектам. Так, в 2021 году такие котельные введут одновременно с садиками в городах Волжский, Урюпинск, Михайловка, р.п. Новониколаевский, а также селе Матышево Руднянского района: здания строят по региональному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

Работа проводится в рамках госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области». С 2014 года по этому направлению в регионе ввели порядка 170 новых автономных газовых котельных для социально-значимых учреждений.