Между Волгоградом и Москвой пустят фирменный поезд, который будет курсировать ежедневно с 19 марта по 20 апреля.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», время отправления и прибытия поездов остается прежним. Со ст. Волгоград-1 поезд отправляется в 15:51 и прибывает на конечную ст. Москва Павелецкая на следующий день в 9:30. Из Москвы поезд отправляется в 13:46 и прибывает в Волгоград на следующий день в 7:45.

Оформить билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.