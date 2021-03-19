В начале лета открываются прямые авиарейсы из Волгограда в Сургут. Авиакомпания Ютэйр запускает регулярные рейсы уже в начала июня. На направлении будут задействованы комфортабельные Boeing 737.

Как сообщает пресс-служба Международного аэропорта Волгограда, первый рейс будет выполнен 2 июня 2021 г. Летать самолеты авиаперевозчика будут по средам. Прилетать в Волгоград самолеты будут в 9:20 и ровно через час, в 10:20, будут отправляться обратно в Сургут. Время в пути – 3 часа 30 минут.

Билеты уже в продаже, приобрести их можно на официальном сайте авиаперевозчика https://www.utair.ru/