Новую линию газопровода построят в Советском районе Волгограда. Благодаря чему жители более 60 домовладений получат возможность подключиться к голубому топливу — на улицах Широкая и Мостостроителей. Строительство газопровода начнется в апреле текущего года.

Как сообщает областная администрация, реализация проекта предусмотрена региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. Общая протяженность новой линии составит полтора километра. Планируется, что строительство будет завершено уже в октябре 2021 года и жители улиц Широкая и Мостостроителей смогут подключиться к голубому топливу.