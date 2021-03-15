Новое дошкольное образовательное учреждение на 245 мест открылось 15 марта в микрорайоне «Родниковая долина» Советского района Волгограда. В эксплуатацию его сдали в конце прошлого года. Муниципалитет закупил в детский сад игровое оборудование — развивающие игры и мягкий инвентарь, а также шторы, напольные покрытия, после чего родители малышей получили путевки.

Как сообщает городская администрация, новый детский сад по адресу ул. Добрушина, 27 стал филиалом МОУ ДОУ «Долина детства» №7. Теперь это один из самых крупных детских садов Волгограда. В новом здании разместились 14 групп, в том числе три ясельных — для детей до 3-х лет.

В детском саду помимо комнат для занятий и отдыха есть спортивный и музыкальный залы, современный пищеблок, медицинский кабинет, кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, кабинеты для дополнительного образования. У нового детского сада есть своя особенность – в детском учреждении будет работать театральная студия. На прилегающей территории оборудованы удобные детские площадки с навесами и детскими игровыми площадками, высажены деревья и кустарники, проложен водопровод.

Это уже третий детский сад, который начал свою работу в 2021 году. Первое учреждение открылось 15 февраля в Кировском районе, второе — 16 февраля в поселке ГЭС Тракторозаводского района. Каждое из этих ДОУ, площадью более 4 тысяч квадратных метров, рассчитано на 140 мест. В садиках есть все необходимое для развития и организации досуга юных волгоградцев. На прилегающей территории расположены спортивная и игровые площадки с беседками, установлены малые игровые формы. Каждая прогулочная детская площадка ориентирована на определенный возраст детей.