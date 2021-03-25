До конца года в Советском районе будет построена новая двухполосная дорога в микрорайоне «Долина», которая соединит ул. Родниковую и также строящуюся ул. Добрушина.

​Как сообщает городская администрация, на начальном этапе строительства под основанием будущей автодороги планируется проложить систему ливневой канализации, которая будет принимать осадочные воды со всей проезжей части, парковочных карманов, тротуаров и прилегающих площадок. В настоящее время рабочие начали разметку и прокладку траншей, в которые уложат трубопроводы, диаметром до 300 мм. Общая протяженность системы водоотведения составит порядка 750 метров.

Одновременно на объекте с помощью тяжелой спецтехники началась подготовка территории для возведения основания дороги. После проведения геодезической разметки бригады муниципального предприятия начали выемку грунта. На следующем этапе на этом участке начнется формирование дорожного «корыта», куда будут уложены материалы основания – песок, гравий, щебень. Завершающим этапом строительства станет укладка двух слоев асфальтобетона. Площадь проезжей части по ул. №10 составит более 7,3 тысячи квадратных метров, площадь новых тротуаров, парковочных карманов и велодорожек — свыше 5 тысяч квадратных метров.

В комплекс дорожно-строительных мероприятий входит также и монтаж новой линии наружного освещения – порядка 90 современных светодиодных светильников будут освещать новую дорогу в темное время суток, а после окончания всех работ прилегающая территория будет благоустроена.

Возведение нового проезда по ул. №10 в микрорайоне «Долина» продолжает планомерную работу муниципалитета по обеспечению волгоградцев новыми качественными дорогами.