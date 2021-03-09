С приходом весны противопожарные мероприятия начинают усиливать. Кприродных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в этом году расширится сеть противопожарного мониторинга. К действующей информационной системе дистанционного наблюдения, специальным пунктам и камерам аппаратно-программного комплекса раннего обнаружения пожаров «Лесохранитель» добавятся 5 беспилотных летательных аппаратов, приобретенных в рамках нацпроекта «Экология».

Среди эффективных мер по предупреждению лесных пожаров — своевременная ликвидация ландшафтных возгораний на сопредельной с зелеными массивами территории. Отметим, в Волгоградской области — одном из немногих субъектов России — особое внимание уделяется не только лесным, но и ландшафтным пожарам: на профилактику и борьбу с ними предусмотрено дополнительное финансирование. Это позволяет работать на опережение, существенно снижая число и площадь возгораний.

В течение пожароопасного сезона в 2020 году в регионе лесопожарными формированиями совершено более 500 выездов на ландшафтные возгорания, представлявшие опасность для зеленых массивов. В общей сложности угроза ликвидирована на общей площади свыше 11 тысяч гектаров, благодаря оперативным действиям ни один объект жилого сектора и экономики не пострадал.

Среди других профилактических мер — обустройство минерализованных полос и противопожарных барьеров, рейды по пресечению нарушений правил пожарной безопасности в лесах, распространение листовок, установка противопожарных аншлагов. В 2021 году количество профилактических мероприятий планируется увеличить, в том числе пройдут профильные занятия в образовательных учреждениях.