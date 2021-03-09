Природоохранная акция «Вестники весны» будет проходить в регионе с марта по май. В рамках акции региональным комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии будут проведены просветительские мероприятия и рейды, направленные на предотвращения сбора, уничтожения и продажи раннецветущих краснокнижных растений.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, каждый год в канун 8 марта инспекторами Облкомприроды совместно с представителями правоохранительных органов и сотрудниками ботанического сада проводятся рейды по цветочным рынкам с целью выявления и пресечения фактов продажи краснокнижных растений. Обнаруженные в торговых точках запрещенные к продаже растения изымаются, а нарушителям выписываются штрафы.

Параллельно с инспектированием торговых точек сотрудниками комитета и природных парков региона в рамках акции будет проводиться просветительская работа, направленная на информирование населения и, в первую очередь, подрастающего поколения о редких видах раннецветущих растений и необходимости их сохранения. Эта работа включает в себя организацию экскурсий, выставок, викторин, конкурсов рисунков и литературных произведений для школьников и воспитанников детских садов. К участию в эколого-просветительских мероприятиях планируется привлечь общественные и волонтерские организации.