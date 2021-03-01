Ковидные госпиталя пока ещё есть и их количество насчитывает 27. Количество коек в них сократили до четырех тысяч, 25% из которых это резервный фонд. Число ковидных коек продолжит сокращаться, об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании.

Как сообщил губернатор: «На протяжении нескольких недель наблюдается снижение как числа ежедневно заболевших людей, так и ежедневное число госпитализаций. Система здравоохранения Волгоградской области работает устойчиво. В условиях повышенных нагрузок обеспечивается оказание медицинской помощи как пациентам с коронавирусной инфекцией, так и оказание неотложной, экстренной и плановой медицинской помощи. В условиях стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации реализуется решение о поэтапном переводе инфекционных госпиталей в штатный режим работы».

Для продолжения работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области губернатор поручил областному комитету здравоохранения :

— с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки обеспечить дальнейшее поэтапное сокращение инфекционных коек и восстановление профильной деятельности медицинских организаций Волгоградской области;

— сохранять на этом этапе действующий инфекционный коечный фонд с резервом не более 25% коек;

— сохранять медицинскую настороженность к тяжелым случаям коронавирусной инфекции, обеспечивать оперативную госпитализацию и стационарное лечение таких больных, прежде всего людей в возрасте

60 лет и старше, людей с сахарным диабетом в возрасте 50 лет и старше;

— для жителей, перенесших коронавирусную инфекцию и имеющих объективную необходимость в реабилитации, обеспечить организацию таких мероприятий на базе имеющихся в регионе реабилитационных центров, при необходимости — открыть новые центры реабилитации;

— активизировать массовую вакцинацию жителей Волгоградской области, сохраняя на достигнутом высоком уровне (50-60% от общего числа вакцинируемых) вакцинацию среди людей в возрасте 65 лет и старше, а также среди людей с хроническими заболеваниями.