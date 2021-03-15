Работы по экологической реабилитации водных объектов региона продолжаются. Сейчас специалисты завершают расчистку и углубление русла левого притока реки Аксай-Курмоярский, протекающего по балке Нагольной в городе Котельниково. За время работ был расчищен участок протяженностью около двух километров. Приток был освобожден от донных отложений, мусора, зарослей камыша, что обеспечило проточность водоема и снизило вероятность подтопления жилого сектора.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, засорение водного объекта, заиливание дна, зарастание камышом и тростником привело к образованию мелководий, ухудшению гидрохимического состава воды. Сильный паводок мог стать причиной подтопления домовладений, в которых проживает около 350 человек, а также нанести ущерб объектам социальной инфраструктуры города Котельниково.

Расчистка реки Аксай-Курмоярский началась в 2017 году, работу вели с помощью земснарядов и экскаваторов. В результате глубина русла увеличена с 50 см до 3,5 метра. Это позволит обводнить балку, создать условия для хозяйственного и рекреационного использования участка, в целом улучшить экологическую обстановку в районном центре.