С 22 марта периодичность курсирования некоторых пригородных поездов будет увеличена. Решение было принято комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

По данным пресс-служба Приволжской ЖД, пригородные поезда № 6811 Волгоград-1 – Качалино и № 6813 Качалино – Петров Вал будут отправляться по понедельникам, четвергам и пятницам (ранее по четвергам и пятницам). Пригородные поезда № 6812 Петров Вал – Качалино и № 6814 Качалино – Волгоград-1 будут отправляться по вторникам, пятницам и субботам (ранее по пятницам и субботам).

Просим пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать свою поездку.