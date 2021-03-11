Во время предварительного онлайн-голосования, проходившее на сайте городской администрации, волгоградцы выбрали 10 общественных пространств, которые хотят видеть обновленными в 2022 году. Лидирующие территории примут участие в рейтинговом голосовании, которое будет проходить с 26 апреля по 30 мая на всероссийской онлайн платформе (https://34.gorodsreda.ru/).

По данным городской администрации, в предварительном отборе приняли участие свыше 7,5 тысячи волгоградцев, определивших следующие площадки.

Красноармейский район: территория, прилегающая к музею-заповеднику «Старая Сарепта», а также участок, прилегающий к станции «Заканальная» по ул. Удмуртской.

Ворошиловский район – пл. Чекистов.

Центральный район: территория городского сада вместе с пешеходными частями ул. Коммунистической и ул. им. В.И.Ленина, а также сквер «Сурский».

Два общественных пространства, благоустройство которых уже запланировано на 2021 год, продолжат преображаться в следующем году: пр-кт им. Жукова в границах от Самарского разъезда до пересечения с ул. им. Хорошева в Дзержинском районе и ул. им. Германа Титова в Краснооктябрьском районе.

В самом северном районе Волгограда лидерами предварительного отбора стали сразу три территории: участок возле конечной станции скоростного трамвая «ВГТЗ», пешеходная зона по ул. им. Ф.Э.Дзержинского (от пр-кта им. Ленина до ул. им. Шурухина) и спортивная площадка напротив домов №№ 73, 75 по ул. Привокзальной.

Теперь горожанам предстоит определить очередность благоустройства указанных парков, скверов и улиц в ходе всероссийского рейтингового отбора. Территории-победителей ждет обновление уже в 2022 году. Принять участие в голосовании на всероссийской онлайн-платформе сможет любой житель Волгограда от 14 лет, отдать голос можно будет только одной территории. В период голосования большую помощь жителям в части информирования и регистрации на платформе окажут волонтеры. По данным технического оператора проекта АНО «Диалог Регионы», волонтеры будут работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах. Задача добровольцев – информирование граждан о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия в формировании комфортной городской среды. Через волонтеров также можно будет зарегистрироваться на общероссийской платформе https://34.gorodsreda.ru/ и проголосовать по номеру телефона.