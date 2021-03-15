В этом году традиционный мотокросс «Битва на Волге» будет проходить 3 апреля в городе-спутнике Волгограда на площадке парка «Волжский». Мероприятие пройдёт в рамках открытого зимнего Кубка ДОСААФ России и будет приурочено к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 78-й годовщине победы советских войск в Сталинградской битве.

Как сообщает РИАЦ, участниками соревнований станут более сотни спортсменов со всех уголков нашей родины. Победителей определят как в личном и в командном первенствах, так и в отдельных номинациях: на мотоциклах с объёмом двигателя 65, 85 и 125 кубических сантиметров, в классе OPEN, открытом классе «Без шипов», «Ветеран» и «ATV» (квадроциклы).

Отметим, в этом году мотокросс «Битва на Волге» состоится в 58-й раз.