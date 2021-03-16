Уже на этой неделе в Волгоградском музее изобразительных искусств имени Ильи Машкова состоится открытие выставки-конкурса «Великая Отечественная война в произведениях художников и мастеров народных художественных промыслов России». Участниками выставки стали около 140 организаций народных художественных промыслов из 50 субъектов РФ, а также индивидуальные мастера и художники. В экспозиции будет представлено более 1000 высокохудожественных изделий по 14 направлениям народного искусства.

Экспозиция построена по стилистическим художественным особенностям и разбита на отдельные тематические стенды: «Блокада Ленинграда», «Оборона Москвы», «Жди меня…», «Письма с фронта», «Отдых после боя», «Журавли», «Земля и небо». Кроме того будут представлены 13 витрин, посвящённых городам-героям.

Выставка-конкурс «Великая Отечественная война в произведениях художников и мастеров народных художественных промыслов России» пройдёт с 18 марта по 31 марта 2021 года в Волгоградском музее изобразительных искусств имени И.И. Машкова (Выставочный зал) по адресу: ул. Чуйкова, 37.