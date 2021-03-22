Волгоградцев приглашают на презентацию уникального экспоната, который был найден в одной из археологических экспедиций волгоградскими учёными. Презентация будет проходить в зале «Золотая Орда. Тайна исчезнувшей цивилизации» Волгоградского областного краеведческого музея. Гостям будет представлено уникальное украшение седла монгольского коня XIV века.

Как сообщает комитет культуры Волгоградской области, на мероприятие состоится встреча с реставратором Волгоградского областного краеведческого музея Андреем Черемушниковым, давшим вторую жизнь многим уникальным экспонатам, бережно хранящимся в фондах музея. Специалист расскажет о процессе реставрации такой редкой и красивой находки для территории Нижнего Поволжья – украшении конского седла монгольской женщины. Посетители узнают удивительную историю экспоната: о его обнаружении по время раскопок, восстановлении и возвращении к жизни в витрине музея.