К 60-летнему юбилею первого полёта человека в космос и 80-летию со дня рождения нашего знаменитого земляка, дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Малышева в краеведческом музее откроется выставка «Близкий и далекий космос».

Как сообщает областной комитет культуры, на выставке будут представлены экспонаты из мемориальной коллекции Юрия Малышева. Помимо фото и документов посетители увидят подлинный скафандр нашего земляка, питание космонавтов, гидрокостюм «Форель» образца 1984 г., ложемент космонавта из орбитального корабля «Союз» – индивидуально изготовленное профилированное сиденье кресла космонавта, уменьшающее влияние перегрузок на его организм, а также парадный мундир полковника авиации Юрия Малышева.

Также музей представит экспонаты из мемориальной коллекции нашего земляка Александра Федотова, заслуженного летчика-испытателя СССР, Героя Советского Союза, генерал-майора авиации, заслуженного мастера спорта международного класса. Посетители увидят гермошлем, лётный костюм Александра Федотова для полётов в стратосфере, катапультное кресло и многое другое.

Выставка «Близкий и далекий космос» откроется 9 апреля в 12:00 в Волгоградском областном краеведческом музее по адресу: пр. Ленина, 7. Выставка продлится до 26 апреля 2021 года.