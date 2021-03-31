С наступлением тепла в городе стартовал дорожный ремонт. Специалисты приступили к работам уже на трёх объектах. Работы ведутся на улицах им. Куйбышева в Красноармейском районе, Дежнева в Тракторозаводском районе и Социалистической в Ворошиловском районе. Подрядные организации уже приступили к первому этапу восстановления дорожного покрытия. Реконструкция проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает городская администрация, сейчас рабочие ведут демонтаж старого и установку нового бордюрного камня. Протяженность нового бортового ограждения, которое будет установлено вдоль проезжей части на этих объектах, превышает три тысячи погонных метров.

На ул. Социалистической в текущем году обновление будет проведено на участке от ул. Новоузенской до ул. Профсоюзной. Помимо замены покрытия на проезжей части бригады МУП «ДСЭР Советского района» восстановят порядка 50 люков инженерных коммуникаций, а также приведут в порядок тротуары площадью более 1500 квадратных метров. После очистки и выравнивания просадок гранитные бордюры, установленные вдоль бульварной части ул. Социалистической, будут возвращены на прежнее место.

Проект реконструкции проезжей части ул. им. Куйбышева в Красноармейском районе предусматривает полную замену покрытия общей площадью свыше 20 тысяч квадратных метров, а также восстановление полутора десятков колодезных групп. В настоящее время на объекте уже установлено порядка 800 погонных метров нового бордюрного ограждения.

На дороге по ул. Дежнева на севере города волгоградское предприятие «Астрол-ДСК» уже уложило первые 150 метров нового бордюра, одновременно ведется подготовка к следующему этапу работ.

После замены бордюров на объектах начнется фрезерование разрушенного асфальтового покрытия, которое за десятилетия без капитального ремонта перестало отвечать нормативным требованиям. С помощью спецтехники старый асфальт будет удален, затем на подготовленное основание уложат два слоя асфальтобетона. Все работы проводятся с учётом погодных условий.