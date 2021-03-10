Работы ведутся по адресу ул. Краснополянская, 33б. На участке протяженностью 336 м коммунальщики проложили новые сети водоснабжения, диаметром 63мм. А также построили новые канализационные сети, диаметром 63мм и 160мм на участках протяженность 303м и 27м соответственно.

На данный момент большая часть работ выполнена. Специалистам концессий осталось проложить сети водоснабжения и водоотведения общей протяжённостью 99 метров, а затем подключить новые коллекторы к существующим сетям.

Повышение качества и доступности услуг – приоритетная задача работы «Концессий водоснабжения». Напомним, в рамках реализации инвестпрограммы во всех районах Волгограда проводится строительство новых и обновление изношенных коммуникаций.