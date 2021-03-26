В регионе будет временно ограничено движение большегрузов. Ограничения будут действовать в период с 1 апреля по 30 апреля 2021 года для транспортных средств, имеющих нагрузку на ось более 5 тонн, по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Волгоградской области.

Как сообщает комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 23.03.2021 № 131-п «О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Волгоградской области в весенний период 2021 года» в период с 01 апреля по 30 апреля 2021 года вводится ограничение движения транспортных средств, имеющих нагрузку на ось более 5 тонн, по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Волгоградской области, за исключением автомобильной дороги «3-я Продольная магистраль», имеющей идентификационный номер 18 ОП РЗ 18А-5.