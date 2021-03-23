Одним из бесспорных лидеров среди производителей техники является бренд Samsung. Во всех крупных магазинах электроники представлен огромный ассортимент телевизоров: как бюджетных моделей, так и продуктов премиум-класса. Какой же все-таки купить телевизор Самсунг? Мы выделили тройку лучших телевизоров, о которых и расскажем далее.

Samsung UE49N5510AUX

Такая модель впишется в интерьер любого дома, ее диагональ составляет 49 дюймов. Телевизор имеет расширенный динамический диапазон, который гарантированно создаст точную передачу света, а обработка видеосигнала поможет убрать помехи. Благодаря наличию Smart TV, Вы сможете смотреть не только обычные ТВ-каналы, у Вас также появится возможность смотреть дополнительный контент через такие сервисы как Netflix, Amazon и YouTube. В телевизоре также есть встроенный модуль Wi-Fi, цифровой и аналоговый тюнеры. Он имеет доступ к облачному хранилищу и хорошо адаптирован для компьютерных игр. Акустическая система поддерживает Dolby Digital Plus. Вы также можете использовать приложение SmartThings, чтобы использовать свой смартфон в качестве пульта ДУ.

Однако, решая купить телевизор Самсунг этой модели Вы должны учитывать тот факт, что он не имеет функции воспроизведения файлов формата AVI.

Samsung QE98Q900RBUX

Телевизор с невероятным размером, диагональю 98 дюймов и рекордным разрешением 8К, благодаря которому вы увидите мельчайшие детали в идеальном качестве. Искусственный интеллект может масштабировать изображение до высоких разрешений и повысит его качество в реальном времени. Купив телевизор Самсунг данной модели, Вы можете забыть о надобности самостоятельно регулировать яркость экрана и громкость звуков – девайс сделает это за Вас, подстраиваясь под условия окружающей среды.

При просмотре новостей воспроизведение голоса будет значительно четче фоновых звуков. Однако, во время футбольного матча акцент будет смещен именно на фон. Фильмы сопровождаются трехмерными аудиоэффектами. При выключении телевизора можно изменять простой черный экран на красивое изображение или же сделать панель едва заметной, подстроив изображение под фактуру интерьера.

Несмотря на невероятный и современный функционал, купить телевизор Самсунг с такими внушительными габаритами могут себе позволить только владельцы частных домов с просторными комнатами.

Samsung UE24H4070

Бюджетная модель может похвастаться впечатляющей 100-герцовой частотой смены кадров. Она оснащена мощными динамиками и встроенным тюнером DVB-T2, который позволяет смотреть бесплатные цифровые каналы. Девайс обладает диагональю 24”, HD матрицей и широкими углами обзора. Еще одним преимуществом этой модели можно отметить ее малое энергопотребление. Рекомендуем купить телевизор Самсунг с такими параметрами именно для кухни. Также устройство оснащено большим количеством входом и выходов, включая HDMI-порт, что позволяет сделать его элементом медиа-центра.