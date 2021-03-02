Ростов-на-Дону – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, стал победителем 24-й национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» в номинации «Маркетинговые коммуникации». Престижной награды была удостоена виртуальная экскурсия «На связи с городом». В ходе проекта жители и гости Ростова-на-Дону могли познакомиться с историческим центром и его знаковыми достопримечательностями.

В 2021 году к конкурсу были допущены 217 проектов. Номинация «Маркетинговые коммуникации» вошла в топ-5 по количеству поступивших заявок: на соискание премии претендовали 22 участника. В финальный этап защиты вышли пять проектов, в том числе интерактивная экскурсия «На связи с городом» от Tele2, которая проходит в Ростове-на-Дону. Жюри высоко оценило проделанную оператором работу и признало проект лучшим. Торжественная церемония объявления победителей и вручения наград состоялась 19 февраля в Москве.

Виртуальная экскурсия «На связи с городом» была запущена в Ростове-на-Дону для абонентов Tele2 в августе 2020 года. Совершенно бесплатно жители и гости города могли познакомиться с его знаковыми местами с помощью смартфона, наушников и мобильного 4G-интернета от оператора. Маршрут интерактивной экскурсии пролегал через 13 достопримечательностей, расположенных в центре донской столицы. Для этого Tele2 разработала специальное приложение и карту города.

Сейчас экскурсии доступны для всех желающих. Подключившись к сервису izi.TRAVEL, любой человек может прогуляться по центру Ростова-на-Дону и узнать о нем что-то новое.

Максим Митькин, коммерческий директор макрорегиона «Юг» Tele2:

«Мы рады, что проект «На связи с городом» был высоко оценен экспертами премии. Для запуска экскурсии Tele2 проделала серьезную и кропотливую работу. Начало прогулок не случайно совпало с периодом снятия ограничений. Оператор хотел подарить своим абонентам, уставшим от пребывания дома, приятные эмоции и познакомить местных жителей и гостей Ростова-на-Дону с редкими фактами о культуре и архитектуре города. В наступившем году мы продолжим развитие проекта. В наших планах – выход в новые регионы».