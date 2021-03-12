На строительной площадке новой школы по ул. 2-й Штурманской в Заканальной части Красноармейского района уже завершены работы по обустройству фундамента. Рабочие заканчивают устройство железобетонных монолитных перекрытий цокольного этажа и уже приступили к кирпичной кладке внешних стен первого этажа.

Как сообщает городская администрация, для производства работ в зимних условиях строители применяют технологию электропрогрева, позволяющую нагреть бетонную смесь до температуры в 50-60 градусов Цельсия. Это обеспечивает необходимые условия для получения прочной и надежной бетонной конструкции. В тех секциях здания, где бетон уже набрал необходимую прочность, подрядная организация приступила к кирпичной кладке внешних стен первого этажа. Также специалисты смонтировали все железобетонные фермы актового зала, которые станут основанием для будущей крыши спортзала. На объекте ежедневно трудятся более 10 единиц техники и порядка 60 рабочих.