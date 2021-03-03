В преддверии Международного женского дня музей-заповедник «Старая Сарепта» представит новую экскурсионно-интерактивную программу с элементами театрализации «От женщин кругом голова…».

По данным пресс-службы музея-заповедника, программа охватывает разные временные эпохи и народы, рассказывая о трудах, заботах и увлечениях представительниц прекрасного пола. Вместе с первобытным мужчиной узнаем, как женщина стала хранительницей домашнего очага и откуда произошел ритуал ухаживания – романтический ужин, дарение подарков и цветов. В русской избе хозяюшка поделится с вами формулой красоты, а строгая сарептянка расскажет, как вести хозяйство «по-сарептским» обычаям.

Программа состоится 6 марта, начало в 16:00. Приятный сувенир каждому участнику программы.

Возраст: 12+.

Стоимость: 300 руб./ 200 руб.

Количество мест ограничено.

Запись по телефонам: 67-33-02, 8-927-511-67-49.